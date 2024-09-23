Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1795 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1795
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 779 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 400 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Soler y Llach (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
297 $
Цена в валюте аукциона 281 EUR
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск