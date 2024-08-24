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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1795 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1795 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1795 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1795 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 520 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3100 EUR. Торги состоялись 29 мая 2012.

Сохранность
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  • Goldberg (1)
  • Künker (1)
Колумбия 4 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
2898 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Колумбия 4 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
3883 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Колумбия 4 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Künker - March 12, 2008
Продавец Künker
Дата 12 марта 2008
Сохранность XF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Колумбия 4 эскудо 1795 NR JJ на аукционе Goldberg - May 30, 2001
Продавец Goldberg
Дата 30 мая 2001
Сохранность F
Цена
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