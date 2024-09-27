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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1795 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1795 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1795 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1795
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1795 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 33040 проданному на аукционе Heritage Auctions за 793 USD. Торги состоялись 3 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (2)
  • Stack's (1)
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
350 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Sedwick - November 6, 2014
Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - September 10, 2014
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Heritage - September 10, 2014
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Cayón - October 5, 2005
Продавец Cayón
Дата 5 октября 2005
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Stack's - April 14, 2005
Колумбия 2 эскудо 1795 P JF на аукционе Stack's - April 14, 2005
Продавец Stack's
Дата 14 апреля 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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