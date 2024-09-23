Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40049 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (3)
- Heritage (1)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Stack's (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск