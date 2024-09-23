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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 40049 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2800 USD. Торги состоялись 14 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 230 EUR
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
291 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 23, 2018
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - October 26, 2017
Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - October 26, 2017
Продавец Heritage
Дата 26 октября 2017
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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