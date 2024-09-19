Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1790 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 P SF
Средняя цена 2300 $
Продажи
2 129
Аверс
Реверс
8 эскудо 1790 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
4 эскудо 1790 P SF
Средняя цена 850 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 эскудо 1790 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1790 NR JJ
Средняя цена 420 $
Продажи
1 21
Аверс
Реверс
2 эскудо 1790 P SF
Средняя цена 400 $
Продажи
0 38
Аверс
Реверс
1 эскудо 1790 NR JJ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 эскудо 1790 P SF
Средняя цена 520 $
Продажи
0 9
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск