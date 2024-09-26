Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Cayón Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 27 августа 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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