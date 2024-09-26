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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1593 проданному на аукционе Cayón Subastas за 550 EUR. Торги состоялись 16 мая 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - May 17, 2023
Продавец Stack's
Дата 17 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
600 $
Цена в валюте аукциона 600 USD
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Davissons Ltd. - August 27, 2019
Продавец Davissons Ltd.
Дата 27 августа 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage Eur - May 17, 2019
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - March 2, 2017
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - March 2, 2017
Продавец Heritage
Дата 2 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - May 25, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Stephen Album - May 21, 2016
Продавец Stephen Album
Дата 21 мая 2016
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 13, 2014
Колумбия 2 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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