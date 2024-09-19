Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1790 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1790 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 220 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 28 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Numisma - Portugal
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 июля 2015
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2015
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 6 ноября 2014
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2009
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
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