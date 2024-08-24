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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1790 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1790 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1790 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3044 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 30 января 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (2)
Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность F
Цена
166 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
211 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность F
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - January 30, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Heritage - January 11, 2011
Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Heritage - January 11, 2011
Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Колумбия 1 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Heritage - April 26, 2010
Продавец Heritage
Дата 26 апреля 2010
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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