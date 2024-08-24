Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1790 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1790 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3044 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 300 EUR. Торги состоялись 30 января 2013.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 января 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 11 января 2011
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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