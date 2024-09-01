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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1790 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1790 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1790 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1730 $
Цена в валюте аукциона 1600 EUR
Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Hess Divo - June 1, 2022
Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Heritage - December 13, 2021
Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - November 30, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - March 3, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 13, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1790 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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