Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1790 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (93) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35301 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3840 USD. Торги состоялись 11 декабря 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
1926 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 1 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 декабря 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 30 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
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Продавец Tauler & Fau
Дата 3 марта 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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