Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3745 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4800 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
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Дата 24 апреля 2024
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Дата 17 ноября 2023
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Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Дата 19 августа 2023
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Дата 25 апреля 2023
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Дата 18 января 2023
Сохранность MS61 NGC
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Дата 2 ноября 2022
Сохранность AU55 NGC
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Дата 20 октября 2022
Сохранность MS61 NGC
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 1 июня 2022
Сохранность AU50 NGC
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Дата 16 марта 2022
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Дата 15 февраля 2022
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Дата 19 января 2022
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Дата 18 февраля 2021
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