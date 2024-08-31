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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1790 года P SF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1790
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Stack's (3)
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
729 $
Цена в валюте аукциона 760 EUR
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - January 19, 2022
Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - January 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2020
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - October 1, 2020
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 27, 2020
Продавец Heritage
Дата 27 апреля 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Hess Divo - May 28, 2019
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - April 10, 2017
Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - September 20, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Spink - March 21, 2016
Продавец Spink
Дата 21 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - February 3, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - December 3, 2015
Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Heritage - December 3, 2015
Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1790 P SF на аукционе HERVERA - July 2, 2015
Продавец HERVERA
Дата 2 июля 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1790 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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