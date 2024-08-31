Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1790 года P SF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1790
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1790 года со знаком P SF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 222 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1800 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 19 января 2022
Сохранность AU53 NGC
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Продавец Stack's
Дата 16 января 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 1 октября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 10 апреля 2017
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 сентября 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 3 декабря 2015
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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