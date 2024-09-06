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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1805 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 NR JJ
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 129
Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 P JT
Средняя цена 2700 $
Продажи
1 112
Аверс
Реверс
8 эскудо 1805 P JF
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
4 эскудо 1805 NR JJ
Средняя цена 560 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1805 NR JJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1805 NR JJ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1805 P JF
Средняя цена 300 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 эскудо 1805 P JT
Средняя цена 210 $
Продажи
0 31
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