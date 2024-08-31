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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1805 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1805 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 4305 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 1150 USD. Торги состоялись 26 мая 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
393 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Колумбия 2 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность F
Цена
230 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 2 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Колумбия 2 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Goldberg - May 29, 2007
Продавец Goldberg
Дата 29 мая 2007
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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