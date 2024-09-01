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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1805 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5450 проданному на аукционе Cayón Subastas за 2275 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (4)
  • Jesús Vico (1)
  • Numismatica Ars Classica, Zurich (1)
  • Soler y Llach (4)
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Heritage - April 13, 2023
Продавец Heritage
Дата 13 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
1800 $
Цена в валюте аукциона 1800 USD
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
2183 $
Цена в валюте аукциона 2275 EUR
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Jesús Vico - June 8, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2017
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Cayón - December 12, 2015
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе HERVERA - October 15, 2015
Продавец HERVERA
Дата 15 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Soler y Llach - October 14, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Soler y Llach - April 29, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 29 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе HERVERA - October 29, 2013
Продавец HERVERA
Дата 29 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Soler y Llach - October 28, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе HERVERA - May 7, 2013
Продавец HERVERA
Дата 7 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2013
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2013
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Numismatica Ars Classica, Zurich - May 19, 2012
Продавец Numismatica Ars Classica, Zurich
Дата 19 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2008
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JF на аукционе Cayón - December 12, 2007
Продавец Cayón
Дата 12 декабря 2007
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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