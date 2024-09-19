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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1805 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1947 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Rio de la Plata - June 14, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Numisor - February 15, 2022
Продавец Numisor
Дата 15 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Heritage - July 1, 2021
Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Heritage - July 1, 2021
Продавец Heritage
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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