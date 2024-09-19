Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1805 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (129) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23618 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6463 USD. Торги состоялись 6 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 14 июня 2024
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Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
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Дата 7 марта 2024
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Дата 27 апреля 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Дата 23 февраля 2023
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Дата 20 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 10 марта 2022
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Сохранность AU58 NGC
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Дата 16 июня 2021
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