Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1805 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 73750 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 28 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Cayón (1)
  • Heritage (1)
  • HERVERA (1)
  • ibercoin (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Stack's - February 29, 2024
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Stack's - February 29, 2024
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Monedalia.es - September 6, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 6 сентября 2023
Сохранность F
Цена
204 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе ibercoin - March 23, 2022
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Колумбия 1 эскудо 1805 P JF на аукционе Heritage - September 22, 2015
Продавец Heritage
Дата 22 сентября 2015
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла IV Монеты Колумбии 1805 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 1 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Категория
Год
Поиск