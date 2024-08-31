Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1805 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 73750 проданному на аукционе Stack's Bowers за 800 USD. Торги состоялись 28 февраля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
800 $
Цена в валюте аукциона 800 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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