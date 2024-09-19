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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1805 года P JT (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 600 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (3)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Karamitsos - December 11, 2022
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Stack's - August 24, 2022
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Stack's - August 24, 2022
Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Spink - June 4, 2022
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Spink - June 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Monedalia.es - June 16, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - October 7, 2020
Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - January 16, 2020
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - January 16, 2020
Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - November 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - November 14, 2019
Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе HERVERA - February 28, 2019
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Soler y Llach - February 27, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Stack's - August 15, 2018
Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Jesús Vico - June 7, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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