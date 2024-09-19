Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1805 года P JT (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1805
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (31) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Daniel Frank Sedwick за 600 USD. Торги состоялись 29 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность VF
Цена
185 $
Цена в валюте аукциона 170 EUR
Продавец Karamitsos
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
232 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 24 августа 2022
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Продавец Spink
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 16 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 7 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2020
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 14 ноября 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 августа 2018
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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