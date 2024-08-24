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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1805 года P JT (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1805 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1805 года P JT - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1805 года со знаком P JT. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 20400 проданному на аукционе Heritage Auctions за 8225 USD. Торги состоялись 6 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
3387 $
Цена в валюте аукциона 3121 EUR
Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - July 17, 2024
Продавец Cayón
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
1908 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - May 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Auction World - January 28, 2024
Продавец Auction World
Дата 28 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Jesús Vico - November 30, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Sovereign Rarities - February 14, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 14 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Tauler & Fau - November 22, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность F
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Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1805 P JT на аукционе Heritage - August 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2024
Сохранность AU55 NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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