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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1805 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1805 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1805
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1805 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 62341 проданному на аукционе Heritage Auctions за 780 USD. Торги состоялись 10 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (2)
  • Heritage (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
294 $
Цена в валюте аукциона 3200 NOK
Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1805 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1805 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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