Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1792 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (128) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1792 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 386 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 3600 EUR. Торги состоялись 25 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 июня 2024
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2023
Сохранность VF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU55 PCGS
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Продавец Heritage
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Heritage Eur
Дата 18 ноября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
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Где продать?
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