Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1792 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1792 P JF
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 128
Аверс
Реверс
8 эскудо 1792 NR JJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
4 эскудо 1792 NR JJ
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
4 эскудо 1792 P JF
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
2 эскудо 1792 NR JJ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1792 P JF
Средняя цена 250 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
1 эскудо 1792 NR JJ
Средняя цена 330 $
Продажи
0 10
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск