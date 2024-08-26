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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1792 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 22139 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (3)
  • Heritage (1)
  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
979 $
Цена в валюте аукциона 1020 EUR
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
667 $
Цена в валюте аукциона 550 EUR
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Stack's - January 17, 2021
Продавец Stack's
Дата 17 января 2021
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2015
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Колумбия 4 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Heritage - September 21, 2008
Продавец Heritage
Дата 21 сентября 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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