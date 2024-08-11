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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1792 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1792 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1792 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1792 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 34081 проданному на аукционе Stack's Bowers за 1700 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
1056 $
Цена в валюте аукциона 1100 EUR
Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Stack's - August 27, 2022
Продавец Stack's
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Cayón - April 28, 2015
Продавец Cayón
Дата 28 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 4 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2012
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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