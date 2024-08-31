Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1792 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 350 AUD
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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