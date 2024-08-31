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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1792 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1792 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1792 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 64401 проданному на аукционе Heritage Auctions за 432 USD. Торги состоялись 21 декабря 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (3)
Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Status International - June 7, 2024
Продавец Status International
Дата 7 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
233 $
Цена в валюте аукциона 350 AUD
Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
367 $
Цена в валюте аукциона 4000 NOK
Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - February 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Sedwick - May 3, 2019
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность F
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе HERVERA - July 10, 2014
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Soler y Llach - July 9, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 9 июля 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - April 18, 2013
Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Heritage - April 18, 2013
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 27, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 мая 2008
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1792 P JF на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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