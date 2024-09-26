Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1792 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1792 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5329 проданному на аукционе Cayón Subastas за 1425 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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- Tauler & Fau (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2014
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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