Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1792 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1792
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1792 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.
Сохранность
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- Soler y Llach (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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