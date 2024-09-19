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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1792 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1792 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1792 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1792
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1792 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1455 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 320 EUR. Торги состоялись 28 ноября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (4)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Künker (1)
  • Monedalia.es (1)
  • SINCONA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
345 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе SINCONA - October 23, 2019
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Künker - March 15, 2013
Продавец Künker
Дата 15 марта 2013
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1792 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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