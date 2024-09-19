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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1807 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1807 NR JJ
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 101
Аверс
Реверс
8 эскудо 1807 P JF
Средняя цена 2800 $
Продажи
1 154
Аверс
Реверс
4 эскудо 1807 NR JJ
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 эскудо 1807 NR JJ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1807 P JF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 38
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