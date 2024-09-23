Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1807 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 456 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность VF30 NGC
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Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
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Дата 28 мая 2020
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Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
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Дата 23 октября 2019
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Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
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Дата 6 июня 2019
Сохранность F
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Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
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Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
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Где продать?
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