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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1807 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1807 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1807 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 26824 проданному на аукционе Heritage Auctions за 456 USD. Торги состоялись 25 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (2)
  • UBS (1)
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
312 $
Цена в валюте аукциона 3400 NOK
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 185 EUR
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Aureo & Calicó - July 6, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Stack's - August 23, 2021
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Stack's - August 23, 2021
Продавец Stack's
Дата 23 августа 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Rio de la Plata - July 24, 2021
Продавец Rio de la Plata
Дата 24 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Solidus Numismatik - October 13, 2020
Продавец Solidus Numismatik
Дата 13 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - August 15, 2019
Продавец Heritage
Дата 15 августа 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Jesús Vico - November 15, 2018
Продавец Jesús Vico
Дата 15 ноября 2018
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Naumann - June 4, 2017
Продавец Naumann
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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