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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1807 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31630 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
1514 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность VF
Цена
1412 $
Цена в валюте аукциона 1300 EUR
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - February 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Warin Global Investments - November 3, 2022
Продавец Warin Global Investments
Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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