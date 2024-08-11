Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1807 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (101) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 31630 проданному на аукционе Heritage Auctions за 5280 USD. Торги состоялись 5 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Дата 14 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
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Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 3 ноября 2022
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
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Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Дата 10 марта 2022
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