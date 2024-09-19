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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1807 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе Cayón Subastas за 490 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
213 $
Цена в валюте аукциона 195 EUR
Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Rio de la Plata - March 17, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Колумбия 1 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Heritage - February 11, 2021
Продавец Heritage
Дата 11 февраля 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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