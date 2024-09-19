Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1807 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1807 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5343 проданному на аукционе Cayón Subastas за 490 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 17 марта 2023
Сохранность VF
Цена
190 $
Цена в валюте аукциона 190 USD
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?
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