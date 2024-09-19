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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

4 эскудо 1807 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 4 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 4 эскудо 1807 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 13,5 гр
  • Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 4 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1807 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 596 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1800 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Baldwin's (1)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 4 эскудо 1807 NR JJ на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
1984 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 4 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
1981 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Колумбия 4 эскудо 1807 NR JJ на аукционе Baldwin's - September 25, 2007
Продавец Baldwin's
Дата 25 сентября 2007
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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