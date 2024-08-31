Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1807 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1807
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35419 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.
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Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
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Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
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Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
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Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
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Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
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Дата 15 декабря 2022
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Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
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Дата 28 августа 2022
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Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
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