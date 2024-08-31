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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1807 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1807 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1807 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1807
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (154) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1807 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 35419 проданному на аукционе Heritage Auctions за 7200 USD. Торги состоялись 25 августа 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2083 $
Цена в валюте аукциона 1950 EUR
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Jesús Vico - June 27, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1762 $
Цена в валюте аукциона 1650 EUR
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Palombo - March 27, 2024
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Nomisma - March 24, 2024
Продавец Nomisma
Дата 24 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Varesi - September 20, 2023
Продавец Varesi
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 23, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Sedwick - May 3, 2023
Продавец Sedwick
Дата 3 мая 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе WAG - February 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2023
Продавец Stack's
Дата 14 января 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Numismatica Ars Classica - December 15, 2022
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 15 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Nomisma - November 27, 2022
Продавец Nomisma
Дата 27 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе London Coins - March 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Колумбия 8 эскудо 1807 P JF на аукционе Great Coins & Art Auctions - September 6, 2024
Продавец Great Coins & Art Auctions
Дата 6 сентября 2024
Сохранность MS63 CCG
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1807 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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