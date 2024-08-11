Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1802 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (118) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3450 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7590 USD. Торги состоялись 29 января 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
2141 $
Цена в валюте аукциона 2000 EUR
Продавец Palombo
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
3762 $
Цена в валюте аукциона 3400 CHF
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Auction World
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 20 августа 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 9 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 23 декабря 2020
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Дата 23 декабря 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
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Дата 22 октября 2020
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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