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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1802 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1802 P JF
Средняя цена 1900 $
Продажи
1 92
Аверс
Реверс
8 эскудо 1802 NR JJ
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 118
Аверс
Реверс
4 эскудо 1802 NR JJ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 P JF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 эскудо 1802 NR JJ
Средняя цена 280 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 эскудо 1802 P JF
Средняя цена 270 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1 эскудо 1802 NR JJ
Средняя цена 310 $
Продажи
0 15
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