Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1802 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 550 EUR. Торги состоялись 3 июля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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