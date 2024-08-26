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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1802 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 455 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 550 EUR. Торги состоялись 3 июля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (3)
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
243 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2021
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - January 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 января 2021
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе CNG - October 7, 2015
Продавец CNG
Дата 7 октября 2015
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 4, 2013
Продавец Aureo & Calicó
Дата 4 декабря 2013
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе HERVERA - July 3, 2012
Продавец HERVERA
Дата 3 июля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Soler y Llach - July 2, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 2 июля 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Cayón - May 9, 2005
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2005
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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