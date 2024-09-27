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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1802 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
437 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе HERVERA - October 16, 2014
Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1802 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 15, 2014
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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