Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1802 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 785 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 3 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stack's (1)
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
223 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 16 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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