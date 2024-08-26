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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3343 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 494 USD. Торги состоялись 24 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (2)
Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
333 $
Цена в валюте аукциона 310 EUR
Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе HERVERA - February 26, 2015
Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - February 25, 2015
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Goldberg - January 27, 2015
Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - May 18, 2012
Продавец Cayón
Дата 18 мая 2012
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - December 20, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 20 декабря 2010
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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