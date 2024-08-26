Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 3343 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 494 USD. Торги состоялись 24 января 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 260 EUR
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 26 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 27 января 2015
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?
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