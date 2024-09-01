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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
  • UBS (1)
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Heritage - August 1, 2024
Продавец Heritage
Дата 1 августа 2024
Сохранность AU
Цена
1980 $
Цена в валюте аукциона 1980 USD
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Heritage - July 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1700 $
Цена в валюте аукциона 1700 USD
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Katz - February 12, 2023
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Katz - November 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Auction World - July 19, 2021
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Jesús Vico - November 26, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Heritage - January 30, 2020
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Heritage - January 30, 2020
Продавец Heritage
Дата 30 января 2020
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Где купить?
Колумбия 8 эскудо 1802 P JF на аукционе Heritage - August 12, 2024
Продавец Heritage
Дата 12 августа 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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