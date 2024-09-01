Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (92) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 32136 проданному на аукционе Heritage Auctions за 6000 USD. Торги состоялись 15 августа 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (19)
- Cayón (12)
- CNG (1)
- Felzmann (1)
- Goldberg (1)
- Heritage (13)
- HERVERA (10)
- ibercoin (2)
- Jesús Vico (5)
- Karamitsos (1)
- Katz (2)
- Künker (2)
- Morton & Eden (1)
- Sedwick (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (10)
- Spink (1)
- Stack's (3)
- Tauler & Fau (3)
- UBS (1)
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 12 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS60 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Auction World
Дата 19 июля 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Jesús Vico
Дата 26 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где купить?
Где продать?
Для продажи 8 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск