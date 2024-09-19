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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1802 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1802
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (1)
  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Sedwick (1)
  • Soler y Llach (3)
Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность VF
Цена
386 $
Цена в валюте аукциона 360 EUR
Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - October 15, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Monedalia.es - May 28, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Sedwick - May 28, 2020
Продавец Sedwick
Дата 28 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 28, 2014
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - September 26, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе HERVERA - February 28, 2012
Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2012
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2012
Сохранность VF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Soler y Llach - October 22, 2010
Продавец Soler y Llach
Дата 22 октября 2010
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1802 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 28, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 октября 2008
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1802 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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