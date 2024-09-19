Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1802 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1802
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1802 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1571 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 370 EUR. Торги состоялись 28 октября 2008.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 15 октября 2020
Сохранность F
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Продавец Monedalia.es
Дата 28 мая 2020
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 мая 2014
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 28 февраля 2012
Сохранность VF
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Где продать?
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