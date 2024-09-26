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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1806 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1806 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1806 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1806
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 403 USD. Торги состоялись 10 января 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • Tauler & Fau (1)
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Rio de la Plata - December 8, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
154 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - April 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Monedalia.es - December 29, 2020
Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Jesús Vico - December 15, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе iNumis - October 8, 2019
Продавец iNumis
Дата 8 октября 2019
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе ibercoin - September 26, 2019
Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе HERVERA - July 10, 2019
Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Soler y Llach - July 10, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Spink - January 10, 2019
Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1806 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 8, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 8 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1806 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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