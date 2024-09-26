Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1806 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1806
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1806 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 27750 проданному на аукционе Heritage Auctions за 403 USD. Торги состоялись 10 января 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rio de la Plata
Дата 8 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
150 $
Цена в валюте аукциона 150 USD
Продавец Heritage
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 29 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Spink
Дата 10 января 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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