Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1794 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1794 P JF
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
8 эскудо 1794 NR JJ
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 94
Аверс
Реверс
4 эскудо 1794 NR JJ
Средняя цена 800 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 эскудо 1794 NR JJ
Средняя цена 420 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1794 P JF
Средняя цена 150 $
Продажи
0 40
Аверс
Реверс
1 эскудо 1794 NR JJ
Средняя цена 570 $
Продажи
0 5
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск