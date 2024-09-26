Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
4 эскудо 1794 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 13,5 гр
- Чистого золота (0,3798 oz) 11,8125 гр
- Диаметр 30 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 4 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 4 эскудо 1794 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 5363 проданному на аукционе Cayón Subastas за 900 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
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Где продать?
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