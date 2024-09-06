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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1794 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1401 EUR
Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Cayón - May 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
3346 $
Цена в валюте аукциона 3100 EUR
Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Bolaffi - December 7, 2023
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе ibercoin - March 22, 2023
Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Jesús Vico - February 23, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Casa de Subastas de Madrid - December 16, 2022
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Numisor - October 20, 2022
Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Roxbury’s - July 23, 2022
Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Heritage - April 14, 2022
Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - December 1, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 8 эскудо 1794 P JF на аукционе Tauler & Fau - October 5, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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