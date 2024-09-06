Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1794 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (125) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3000 EUR. Торги состоялись 30 ноября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1505 $
Цена в валюте аукциона 1401 EUR
Продавец Bolaffi
Дата 7 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU50 PCGS
Цена
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 16 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 20 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roxbury’s
Дата 23 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 14 апреля 2022
Сохранность AU55 NGC
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Продавец Soler y Llach
Дата 1 декабря 2021
Сохранность VF
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Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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