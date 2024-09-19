Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1794 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Stack's Bowers за 345 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
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Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
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Дата 24 октября 2018
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Дата 16 ноября 2017
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Дата 10 марта 2016
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Дата 25 февраля 2016
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Дата 24 февраля 2016
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
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Где продать?
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