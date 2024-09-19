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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1794 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1794 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1794 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (40) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1794 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 1521 проданному на аукционе Stack's Bowers за 345 USD. Торги состоялись 15 апреля 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность F
Цена
208 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе VL Nummus - December 9, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 9 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе VL Nummus - April 22, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 22 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе HERVERA - October 25, 2018
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - October 24, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Jesús Vico - November 16, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 16 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Sedwick - May 4, 2017
Продавец Sedwick
Дата 4 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе HERVERA - February 25, 2016
Продавец HERVERA
Дата 25 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Soler y Llach - February 24, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2016
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1794 P JF на аукционе HERVERA - April 30, 2015
Продавец HERVERA
Дата 30 апреля 2015
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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