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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1794 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1794 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1794 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1794 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2380 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 24 мая 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • HERVERA (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Soler y Llach (1)
Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
372 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
278 $
Цена в валюте аукциона 290 EUR
Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе HERVERA - May 3, 2018
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Soler y Llach - May 2, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Cayón - November 30, 2013
Продавец Cayón
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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