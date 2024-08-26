Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

8 эскудо 1794 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 8 эскудо 1794 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 8 эскудо 1794 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 27 гр
  • Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 8 эскудо
  • Год 1794
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • Aureo & Calicó (25)
  • Cayón (13)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Frühwald (2)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (10)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (2)
  • Katz (1)
  • Künker (3)
  • Monedalia.es (2)
  • Morton & Eden (1)
  • Nomisma (1)
  • Numimarket (1)
  • Sedwick (1)
  • SINCONA (3)
  • Soler y Llach (9)
  • Stack's (2)
  • Tauler & Fau (1)
  • UBS (3)
  • Warin Global Investments (1)
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
8023 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе SINCONA - May 17, 2023
Продавец SINCONA
Дата 17 мая 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Artemide Aste - November 6, 2022
Продавец Artemide Aste
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Frühwald - July 2, 2022
Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Frühwald - April 1, 2022
Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе SINCONA - November 23, 2021
Продавец SINCONA
Дата 23 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Sedwick - November 8, 2021
Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 2, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Колумбия 8 эскудо 1794 NR JJ на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 8 эскудо 1794 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Колумбии Каталог монет Карла IV Монеты Колумбии 1794 года Все колумбийские монеты колумбийские золотые монеты колумбийские монеты номиналом 8 эскудо Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск