Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
8 эскудо 1794 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 27 гр
- Чистого золота (0,7596 oz) 23,625 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 8 эскудо
- Год 1794
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (94) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 8 эскудо 1794 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 7500 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1611 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
8023 $
Цена в валюте аукциона 7500 EUR
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Artemide Aste
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 2 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 1 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Sedwick
Дата 8 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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