Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1803 года P JF (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Попаян
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2926 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 299 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (1)
- Cayón (1)
- Goldberg (1)
- Heritage Eur (1)
- Stack's (3)
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск