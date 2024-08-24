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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1803 года P JF (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1803 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1803 года P JF - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Попаян
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком P JF. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 2926 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 299 USD. Торги состоялись 21 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage Eur (1)
  • Stack's (3)
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
269 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - January 14, 2019
Продавец Stack's
Дата 14 января 2019
Сохранность AU58 PCGS
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - August 20, 2018
Продавец Stack's
Дата 20 августа 2018
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Heritage Eur - May 23, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 23 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Колумбия 1 эскудо 1803 P JF на аукционе Goldberg - September 24, 2013
Продавец Goldberg
Дата 24 сентября 2013
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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