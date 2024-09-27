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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

Монеты Колумбии 1803 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
8 эскудо 1803 NR JJ
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
8 эскудо 1803 P JF
Средняя цена 1900 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
4 эскудо 1803 NR JJ
Средняя цена 790 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 эскудо 1803 NR JJ
Средняя цена 530 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 эскудо 1803 NR JJ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 эскудо 1803 P JF
Средняя цена 210 $
Продажи
0 7
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