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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

1 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 1 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 1 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 3,38 гр
  • Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 1 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23645 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Heritage (2)
Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - December 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
403 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 18, 2011
Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Колумбия 1 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Cayón - January 21, 2011
Продавец Cayón
Дата 21 января 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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