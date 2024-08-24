Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
1 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 3,38 гр
- Чистого золота (0,0951 oz) 2,9575 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 1 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 1 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 23645 проданному на аукционе Heritage Auctions за 460 USD. Торги состоялись 15 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 22 декабря 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
408 $
Цена в валюте аукциона 408 USD
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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