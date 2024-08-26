Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833
2 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Колумбия
- Период Карл IV
- Номинал 2 эскудо
- Год 1803
- Правитель Карл IV (Король Испании)
- Монетный двор Нуэво Рейно
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 680 EUR. Торги состоялись 22 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (2)
- Cayón (1)
- Heritage (2)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- UBS (1)
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск