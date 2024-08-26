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Колумбия Период: 1746-1833 1746-1833

2 эскудо 1803 года NR JJ (Колумбия, Карл IV)

Аверс монеты - 2 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV Реверс монеты - 2 эскудо 1803 года NR JJ - цена золотой монеты - Колумбия, Карл IV

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Колумбия
  • Период Карл IV
  • Номинал 2 эскудо
  • Год 1803
  • Правитель Карл IV (Король Испании)
  • Монетный двор Нуэво Рейно
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость колумбийской монеты 2 эскудо 1803 года со знаком NR JJ. Это золотая монета периода Карла IV. Рекорд цены принадлежит лоту 895 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 680 EUR. Торги состоялись 22 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Cayón - September 28, 2022
Продавец Cayón
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
317 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - June 3, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 3 июня 2021
Сохранность VF
Цена
388 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2015
Сохранность F
Цена
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Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе UBS - March 20, 2007
Продавец UBS
Дата 20 марта 2007
Сохранность XF
Цена
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Колумбия 2 эскудо 1803 NR JJ на аукционе Heritage - January 9, 2004
Продавец Heritage
Дата 9 января 2004
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 эскудо 1803 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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